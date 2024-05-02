В Афганистане создадут энергохаб, в том числе и для нефти из России

Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности во временном правительстве Афганистана Нуруддин Азизи заявил, что исламистское радикальное движение «Талибан»* планирует создать в стране логистический энергохаб. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Reuters.

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По его словам, таким образом талибы хотят превратить страну в логистический узел для поставок энергоресурсов, включая нефть из России. Как считает Азизи, через Афганистан смогут пройти «миллионы тонн нефти», которые Россия сможет продать в страны Южной Азии.

«В провинции Герат будет создан логистический центр, который сможет соединить север с Южной Азией», — заявил он.

Отмечается, что «Талибан»* уже договорился о строительстве логистического центра с Казахстаном и Туркменистаном. Как добавил Азизи, в течение ближайших двух месяцев будет подготовлен вариант письменного соглашения об официальных планах. Ожидается, что первоначальная пропускная способность хаба составит около одного миллиона тонн нефти. При этом приблизительную дату введения хаба в эксплуатацию Азизи не назвал.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Напомним, что в августе 2021 года, после ухода военных сил США из страны, радикалы из движения «Талибан» без боя вошли в Кабул, а в сентябре огласили состав временного правительства.