Что будет с курсом рубля после продления правила по обязательной продаже валюты

Одна из ключевых мер для поддержки стабильности курса рубля на нынешнем "тонком" валютном рынке - обязательная продажа валютной выручки рядом компаний-экспортеров - сохранится еще как минимум год. Курс российской валюты, судя по всему, будет держаться в районе выше 90 руб. за долл., однако постоянство этой относительно высокой отметки должно помочь сдержать инфляцию, сбалансировать интересы экспортеров, импортеров, бизнеса и граждан, считают аналитики.

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Правило по обязательной продаже валютной выручки, введенное президентским указом, работало с октября прошлого года. Срок его действия истекал 30 апреля, но за три дня до "дедлайна" правительство объявило о продлении меры (также по указу президента) еще на год: до 30 апреля 2025 года.

"Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка", - подчеркивалось в сообщении в телеграм-канале правительства.

Как указали в кабинете министров, эта мера продемонстрировала свою эффективность и ранее. Так, она помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности и дала возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию, подчеркивается в сообщении правительства.

Обязательная продажа валютной выручки помогла покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию.

Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов. Продавать они должны 90% этого объема.

При этом в правилах появилось и изменение: с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Почему это важно? Потому что с учетом сложностей в трансграничных платежах из-за санкций, поступления за экспорт приходят с временным лагом до двух месяцев, тогда как импортные поставки в основной массе происходят по предоплате, отмечает аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Соответственно, на внутреннем рынке может возникнуть дефицит валюты, который поспособствует ослаблению рубля, но продление меры позволит снизить этот риск, соглашается она.

"С другой стороны, объем валютной выручки напрямую зависит от объема экспорта, а большая доля экспорта приходится на нефтегазовый сектор (на доходы от нефти и газа приходится более трети всех доходов бюджета России). Таким образом, поступление валюты от экспорта напрямую связано с конъюнктурой на нефтяном рынке", - добавляет Пырьева.

По другую сторона баланса спроса и предложения на валютном рынке, соответственно, импорт.

"Российская экономика проявляет завидную устойчивость к геополитическим факторам и жесткой денежно-кредитной политике благодаря высокой потребительской активности, подкрепляемой жестким рыком труда. Мы полагаем, что монетарная политика будет сдерживать существенное ускорение темпов роста импорта, но ожидать снижения также нет оснований. Это подтверждают и прогнозы Банка России, и Минэкономразвития. Таким образом, сила рубля в большей степени будет зависеть от объемов экспорта - чем меньше будет приток иностранной валюты в Россию, тем меньше будет сальдо счета текущих операций и, как следствие, тем слабее будет рубль", - допускает Пырьева.

Однако последние полгода рубль остается стабильным в диапазоне 88-94 руб. за долл. во многом благодаря действию указа, подтверждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом объемы продажи валюты российскими экспортерами на внутреннем рынке с октября увеличились. По данным Банка России, с апреля по сентябрь 2023 года экспортеры продавали валюты в среднем на 7,3 млрд долл. в месяц, в октябре объемы продажи валюты выросли до 12,5 млрд долл., в ноябре - 13,9 млрд, в декабре - 14,8 млрд, в январе - 12,9 млрд, в феврале - 10,4 млрд, в марте - 12,1 млрд.

По оценке Васильева, в мае курс рубля останется в устоявшихся диапазонах 90-95 руб. за долл., а также 97-102 руб. за евро, 12,4-13,1 руб. за юань. По прогнозу Пырьевой, российская валюта в ближайший месяц будет торговаться в диапазоне 92-95 руб. за долл.

С мая обычно начинается не самый благоприятный период для курса рубля. Но у него достаточно факторов поддержки

Однако период с мая и до конца года в отличие от января-апреля в целом обычно менее благоприятен для рубля из-за сезонных факторов, уточняет Васильев. Так, с мая возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок на майские праздники и летние отпуска (например, в Турцию). Также со второго квартала года возрастает спрос на валюту для закупки импорта, для выплат по внешнему долгу.

"Кроме этого, негативными факторами для рубля выступают геополитические и санкционные риски, проблемы с расчетами с дружественными странами из-за вторичных санкций США, атаки украинских дронов на российские НПЗ, отток капитала, уход иностранных компаний с российского рынка, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта", - перечисляет аналитик.

В то же время, по словам Васильева, поддержку рублю окажут продление обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров, профицит текущего счета платежного баланса РФ и высокие рублевые процентные ставки, которые повышают привлекательность сбережений в российской валюте.