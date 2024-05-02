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Reuters назвал возможный ответ России на изъятие её активов в США

Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов в качестве ответной меры на изъятие её активов в США.

Reuters назвал возможный ответ России на изъятие ее активов в США
© РИА Новости

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, что средства инвесторов в настоящее время хранятся на специальных счетах типа C, доступ к которым заблокирован с начала конфликта на Украине.

Раеее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.

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