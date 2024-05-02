Мировые цены на какао обвалились

Цены на какао-бобы продолжили падение, продлив неделю волатильности на рынке, где ликвидность иссякает, а коммерческие покупатели воздерживаются от закупок. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным бирж, фьючерсы на какао подешевели на 7,4% до $7670 за тонну в Нью-Йорке — минимума с середины марта. Аналогичное снижение наблюдалось и на Лондонской бирже.

Дефицит ликвидности спровоцировал хаос на рынке, где для трейдеров стало дороже поддерживать свои позиции.

«Признаки того, что коммерческие фирмы откладывают часть закупок западноафриканского какао до следующего сезона, оказывают давление на рынок какао», — прокоментировал ситуации аналитик Хайтауэр Репорт.

Эксперты связывают сложную ситуацию с ограниченным предложением какао-бобов из ключевых регионов производства — Кот-д'Ивуара и Ганы из-за погодных факторов. Плантации этих стран обеспечивают около 60% мирового урожая.