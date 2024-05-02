В Кремле оценили последствия санкционного давления США на партнеров РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских партнеров, не повлияют на отношения Москвы с ними.

Журналист, задававший вопрос Пескову, уточнил, что под санкции США попали компании из Азербайджана, КНР, Арабских Эмиратов, Словакии и Турции. По словам пресс-секретаря, США будут продолжать свое давление на третьи страны, которые сотрудничают с Россией.

«Это не способно нарушить ход развития наших отношений. Мы рассчитываем дальше осуществлять сотрудничество, чтобы минимизировать риски от недружественных враждебных проявлений», — пояснил Песков.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател говорил, что Соединенные Штаты готовы усилить меры против Китая за предполагаемую поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. В Белом доме и Госдепе неоднократно утверждали, что Китай тем или иным способом может оказывать поддержку российской оборонной промышленности.