В России увеличились объемы добычи газа

С января по март 2024 года объемы добычи газа в России выросли на 9,4% в годовом выражении, или до 196,9 млрд кубометров. Газета.Ru

Так, в марте добыча составила 65,4 миллиарда кубометра — плюс 7,9 процента год к году. Основной рост обеспечил «Газпром» — плюс 13 процентов и 132 миллиарда кубометров за квартал. Крупные независимые производители сохранили добычу примерно на уровне прошлого года. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Россия в I квартале 2024 года увеличила добычу природного газа на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 164 млрд куб. м. ТАСС