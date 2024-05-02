МВФ обвинили в финансировании терроризма

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин обвинил организацию в финансировании терроризма из-за помощи Украине. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что по большей части кредиты, выдаваемые фондом, позволяют Киеву погашать старые задолженности. По этой причине чистого прироста средств фонда практически не происходит, констатировал Можин.

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Ранее МВФ в своем докладе «Перспективы мировой экономики» указал, что рост реального ВВП Украины в текущем году составил 3,2 процента, а в следующем — 6,5 процента. Также МВФ пересмотрел данные по прошлому году и повысил рост экономики Украины до 5 процентов.