ФРС США в шестой раз подряд сохранила ключевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5%, говорится в сообщении ведомства. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) в шестой раз решает не менять ставку. Комитет ФРС в своем сообщении отмечает, что не будет снижать целевой диапазон ставки, пока не будет уверенности в том, что инфляция движется к таргету в 2%.

Также в сообщении ФРС говорится о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Инфляция за последний год снизилась, но по-прежнему остается на высоком уровне.

ФРС продолжит сокращать запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ценных бумаг, которые обеспечены ипотечными кредитами агентств. Так, с июня текущего года комитет ФРС замедлит темпы сокращения запасов ценных бумаг за счет снижения ежемесячного лимита погашения казначейских ценных бумаг с 60 до 25 млрд долларов. При этом ежемесячный лимит погашения долга агентств будет сохранен на уровне 35 млрд долларов.