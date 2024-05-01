Эксперт назвал минимальную цену бутылки вина после повышения акциза

В ближайшее время в России может подорожать как импортное, так и отечественное вино. С сегодняшнего дня в стране втрое выросли акцизы как на тихое вино - с 34 руб. до 108 руб. за литр, так и на игристое - с 45 руб. до 119 руб. за литр. Рост акцизов распространяется как на российские, так и на импортные вина. Однако, как пояснил "Российской газете" директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, в ближайшие дни не стоит ждать подорожания вин.

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Как подчеркнул эксперт, производители отечественного вина и импортеры зарубежного сделали колоссальные запасы этих напитков в ожидании роста акцизов, еще как минимум в течение месяца вина в основном будут продаваться по старым ценам. А вот с конца мая или в июне, возможно, начнется их рост.

Причем подорожание импортного вина недорого сегмента окажется более заметным, ведь на него повлияет не только рост акцизов, но и повышение таможенных пошлин, которое произошло еще в августе прошлого года, но до сих пор не "выстрелило" по карманам потребителей как раз тоже благодаря запасам, которые загодя сделали импортеры.

По словам Дробиза, бутылка импортного вина, которая сейчас стоит, скажем, 300-400 рублей, будет стоить примерно 700 рублей. И вряд ли после повышения цен можно будет купить европейское вино в России дешевле 600-700 рублей за бутылку.

Отечественное вино тоже вырастет в цене, о чем уже заявил ряд производителей. И здесь на цену влияет не только повышение акцизов, но и такие факторы, как инфляция, рост цен на сырье, на комплектующие, повышение зарплат. Но в целом бутылка российского вина прибавит в цене в среднем 100 рублей. Таким образом, самое дешевое отечественное вино будет стоить 250-300 рублей. Кстати, импортные вина не из Европы, а из дружественных стран повысятся в цене тоже примерно на 100 рублей за бутылку.