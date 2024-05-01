Госдолг Украины в марте вырос

Госдолг Украины в марте увеличился на 5%, до 151,1 млрд долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своём Telegram-канале.

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Госдолг Украины вырос на 7.4 млрд долларов в марте текущего года.

Гетманцев пояснил, что на рост долга оказали влияние льготные кредиты, поступившие в бюджет внешней помощи, и девальвация гривны.

Ранее председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа рассказала, что Украина направила почти половину годового бюджета в 87 млрд долларов на оборонные расходы. При этом внутренние доходы страны составляют всего 46 млрд долларов. Прогнозируется, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, на обучение, оборудование и выплаты военным понадобятся большие суммы.

Ранее украинский депутат Александр Устинов говорил, что дыры в госбюджете закрывают с помощью финансовой помощи Запада. По его словам, если США прекратят помогать Киеву, то он будет вынужден обратиться к странам G7.

Зеленский подписал проект закона о госбюджете Украины на 2024 года м дефицитом более 43 млрд долларов.