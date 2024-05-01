Импорту мяса из Латинской Америки нашли простое объяснение

Россия импортирует почти 600 тысяч тонн мяса ежегодно не из-за нехватки собственного производства, а из-за высокого спроса среди населения и стремления удовлетворить разнообразные потребительские предпочтения. Такое объяснение ИА Регнум дал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

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По его словам, мясная торговля обычно носит двусторонний характер — крупные производители не только много экспортируют, но и завозят значительные объемы.

«Мы не можем вырастить курицу с шестью крыльями, если все захотят пить пиво с крылышками», — пояснил эксперт причину импорта на примере.

Юшин указал, что лидер мирового свинопроизводства Китай ежегодно ввозит 1,5-4 млн тонн свинины, невзирая на колоссальные объемы собственного производства — до 58 млн тонн. Ввоз нужен для удовлетворения спроса на субпродукты, говядину разных стран-производителей и пр.

«Неважно, колбаса это или маринованные копченые куриные лапки, коих Россия в огромном количестве поставляет в Китай. Или для ресторанов, которые хотят разнообразить меню - уругвайская говядина одно, бразильская - другое», — отметил глава ассоциации.

Он подчеркнул, что за 20 лет Россия совершила мощный рывок, превратившись из нетто-импортера в одного из мировых лидеров поставок мяса. В 2023 году экспорт мясопродукции принес $2 млрд выручки.

Тем не менее, среднее потребление мяса в России (около 80 кг на человека в год) соответствует уровню богатых стран. Этим и объясняется необходимость дополнительного импорта, особенно недорогих субпродуктов из Латинской Америки.

Накануне были названы главные поставщики мяса в Россию.

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