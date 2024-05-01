В России начали маркировать красную и черную икру

В России с 1 мая стартовала обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным агентства, импортеры и дистрибьюторы теперь обязаны наносить код маркировки на всю икру, произведенную после этой даты. Также они должны предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.

По данным 25 апреля 2024 года, в системе маркировки зарегистрировались более 19 тысяч участников оборота, в том числе 83я производителей и импортера. Всего в стране выпустили более 264 тысяч кодов маркировки.

По словам заместителя гендиректора оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова, еще до старта обязательных требований в оборот ввели более 4,5 тысячи единиц икорной продукции, которую уже можно видеть в российских магазинах.

До этого аналитики подсчитали, что стоимость пасхального набора (кулич, творожная пасха, 10 яиц) за три года выросла более чем на треть, до 1,1 тыс. рублей.