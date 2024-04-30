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Минфин США испугался за будущее американской экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что обеспокоена будущем американской экономики. На слушаниях в комитете по доходам и расходам в Палате представителей конгресса страны она добавила, что ее не тревожит текущая ситуация, однако это может измениться, если не будут предприняты шаги по сокращению дефицита бюджета, передает ТАСС.

Минфин США испугался за будущее американской экономики
© globallookpress.com
Я не сказала бы, что меня беспокоит текущая ситуация, но меня беспокоит то, куда мы движемся, если не предпримем шагов по сокращению дефицита бюджета, — заявила Йеллен.

Министр финансов США также сообщила о проекте бюджета на 2025 год, предложенном президентом Джо Байденом. По ее словам, он включает $3 млрд трлн, которые будут потрачены на меры по сокращению дефицита в течение следующих 10 лет.

В МВФ спрогнозировали замедление экономики США

Ранее инвестиционный менеджер Евгений Шатов заявил, что предполагаемая конфискация российских активов в других странах может ударить по доллару и финансовой системе США. Он добавил, что в случае изъятия замороженных за рубежом средств Китай, Саудовская Аравия и Индия задумаются о выводе своих денег. Специалист напомнил, что казначейские облигации США считались безрисковым активом, поэтому оставались востребованными.

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