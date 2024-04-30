В G7 заявили о связи ограничения доходов РФ от энергетики с поддержкой Украины

Государства — члены «Большой семерки» (G7) сообщили, что ограничение доходов РФ в сфере энергетики представляет собой одну из важнейших мер поддержки Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министров энергетики, климата и экологии соответствующих стран.

С 29 по 30 апреля в итальянском городе Турине состоялась встреча министров энергетики, климата и экологии государств — членов G7. Одной из тем обсуждения стала текущая ситуация на Украине и оказание помощи этой стране.

«Мы признаем, что ограничение российских энергетических доходов является важной частью нашей поддержки Украины», — говорится в заявлении представителей «Большой семерки», обнародованном по итогам заседания.

29 апреля председатель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин рассказала, что антироссийские санкции не выполняют свою функцию и не «вызывают настоящие проблемы» для экономики РФ. В частности, парламентарий обратила внимание на одну из ключевых рестрикций — потолок цен на нефть. По ее словам, в настоящее время эта мера «работает не особо эффективно».