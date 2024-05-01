Американский экономист удивился условиям выделения помощи США Украине

Американский экономист и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X удивился условиям выделения помощи США для Украины.

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Он отметил, что Вашингтон якобы предоставил финансирование Киеву как кредит, но не назвал условий погашения.

Предприниматель напомнил слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Тот заявлял, что законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов был более приемлемым, поскольку представлял собой «всего лишь займ».

«Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?», — задался вопросом Сакс.

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В середине апреля Джонсон уточнил, что основная часть средств из финансовой помощи, которая может быть выделена Киеву в случае принятия законопроекта, будет израсходована на восполнение собственных военных запасов США. Спикер Палаты представителей добавил, что любая помощь украинским властям конвертируется в кредит, соответствующие изменения были внесены в документ до голосования.