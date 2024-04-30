На Западе пожаловались на неработающие ограничения на российскую нефть

Представители Международной группы клубов P&I заявили, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами «Большой семерки» (G7), не работает, пишет Reuters.

По данным агентства, клубы P&I — ассоциация взаимного страхования, которая обеспечивает объединение рисков, информацию и представительство для своих членов.

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Журналисты напомнили, что ценовой потолок позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью до тех пор, пока энергоресурс продается по цене ниже $60 за баррель.

В группе клубов отметили, что ограничение цен не имело большого успеха, поскольку Россия перешла на собственный флот. Кроме того, она использует танкеры, которые не находятся под надзором Запада.

В P&I уточнили, что все больше судов и сопутствующих услуг переходят в систему параллельной торговли.