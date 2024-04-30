Инфляция во Франции оказалась выше ожиданий

Инфляция во Франции за апрель увеличилась на 2,4% в годовом выражении. Аналитики ожидали замедления темпов роста потребительских цен до 2,2%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Национального статистического управления Insee.

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Тем не менее инфляция во второй по величине экономике еврозоны второй месяц подряд остается на минимальных с августа 2021 года уровнях. Более того, темпы роста потребительских цен в стране замедляются с начала 2024 года. Так, в феврале прирост составил 3,1%, в январе — 3,4%.

До этого французов начали пугать граждан «непомерной ценой» в случае прекращения поддержки Киева. Среди потенциальных последствий — продовольственная инфляция и иммиграция, предупредил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.