Председательница спецкомитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин признала, что санкции против России являются неэффективными, сообщает Financial Times.

По ее словам, существует единодушное мнение, что экономические ограничения не работают в соответствии с их указанной целью – вызвать настоящие проблемы для экономики России. Болдуин добавила, что МВФ предсказывает, что в 2024 году экономика РФ станет одной из сильнейших.

Болдуин считает, что чем дольше действуют санкции, тем больше способов их обхода. Установление потолка цен на нефть из РФ является одной из ключевых мер, которую предприняли США. Однако она «работает не особо эффективно».

Напомним, что Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом.