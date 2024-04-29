Антироссийские санкции показали свою неэффективность, заявила в интервью Financial Times председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин. По ее словам, этот факт единодушно принимает истеблишмент Великобритании.

Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для российской экономики... МВФ предсказывает, что в этом году она станет одной из сильнейших экономик, — уточнила Болдуин.

Депутат считает, что чем продолжительнее действуют рестрикции, тем якобы больше появляется методов их обхода. Она также отметила, что слабую эффективность показала и одна из главных мер США — установление потолка цен на российскую нефть.

Несколько дней назад газета The Guardian сообщила, что Великобритания увеличила объем поставок нефтепродуктов из Китая, Индии и Турции, закупающих сырую нефть в России. Издание отмечает, что экологи обвинили британские компании в обходе санкций, устанавливающих ограничения на импорт российской нефти.

Газета подчеркивает, что подобного рода обвинения нередко звучат и в адрес европейских поставщиков, однако санкции и не предусматривали какой-либо запрет на покупку сырья, переработанного в третьих странах. Издание со ссылкой на анализ специализированного сайта Desmog отмечает, что в течение 2023 года компании из Великобритании закупили нефтепродуктов на $2,74 млрд — это в пять раз выше аналогичных показателей в 2021 году.