Рост экономики США скоро прекратится, и она начнет замедляться. Такой прогноз сделала в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.

«Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго», — сказала Георгиева на бюджетной конференции ЕС.

По ее словам, рост производительности в США во многом связан с большим количеством частных инвестиций в развитие новых технологий. К примеру, в Европе их гораздо меньше.

В апреле МВФ обновил прогноз, касающийся американской экономики. Аналитики считают, что ВВП США в 2024 году вырастет на 2,7%, но уже в 2025 году рост замедлится до 1,9%.

В конце прошлого года агентство Reuters сообщило, что несколько американских штатов получили доходы в 27 миллиарда долларов за счет военной помощи Киеву.