Россияне стали отказываться от курицы и переходить на индейку

В апреле пищевые пристрастия россиян изменились вслед за ценами. Граждане стали есть больше индейки и свинины, а курица и говядина начали терять популярность. К такому выводу пришли аналитики «Контур.Маркета», передает РИА Новости.

Исследователи проанализировали период 15-21 апреля в 2023 и 2024 году.

Выяснилось, что потребление говядины сократилось на 34% по сравнению с прошлым годом, курицы — на 23%. При этом индейку и свинину россияне стали потреблять больше — на 12% и 3% соответственно.

За год цены выросли на все виды мяса.

Курица подорожала до 236 рублей за килограмм, а говядина до 522 рублей. Индейка стоит 529 рублей. Наиболее оптимальны для потребителя цены на свинину — 324 рубля.

Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

Эксперты говорят. что россияне предпочитают покупать мясо, которое стоит дешевле.