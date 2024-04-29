Китай обратился к Японии с просьбой по поставкам

Китай обеспокоен намерением Японии ввести экспортный контроль за некоторыми видами полупроводниковой продукции, что может нанести ущерб стабильности в глобальных цепочках поставок. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

"Соответствующие меры, предложенные японской стороной, серьезно повлияют на нормальные торговые обмены между китайскими и японскими компаниями, нанесут вред другим и не принесут пользы ей самой, а также нанесут ущерб стабильности глобальных цепочек поставок", - отмечается в заявлении.

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Китай также призвал Японию исходить из общей ситуации в двусторонних экономических и торговых отношениях и совместно поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов предприятий [КНР]", - заявили в Министерстве коммерции КНР.

В ведомстве также обратили внимание на то, что в сфере производства полупроводников после нескольких десятилетий развития на глобальном уровне сформировалась модель, которая сочетает в себе элементы рынка и корпоративного выбора. Однако, в течение некоторого времени отдельные страны под предлогом обеспечения национальной безопасности часто злоупотребляли мерами экспортного контроля, отступали от принципов свободной торговли, что серьезно влияло на стабильность глобальных цепочек производства и поставок, указали в министерстве.

26 апреля правительство Японии заявило о планах ужесточить контроль за экспортом некоторого оборудования и передовых материалов, связанных с полупроводниками. В частности, предполагается обязать компании уведомлять соответствующие правительственные структуры перед экспортом оборудования и материалов, которые могут быть использованы в военных целях.