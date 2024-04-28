Россиянам рассказали о ценах на хлеб

Хлеб и хлебобулочные изделия в Москве с начала года практически не подорожали. О росте цен на эту категорию товаров рассказало управление Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области, передает «РИА Новости».

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По данным ведомства, индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия в столице составляет 100,01 процента.

«Таким образом, рост цен на эту категорию товаров в сравнении с февралем составил 0,01 процента. А с начала года рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 1,27 процента», — отметили в Мосстате.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что отпускные цены на хлеб выросли за год ниже уровней инфляции. Кроме того, пшеница и рожь, которые используются для его производства, с декабря 2023 года дешевеют.