Стало известно, насколько в Москве подорожали яйца

Цены на яйца в Москве с начала года выросли почти на 8%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосстата.

В ведомстве пояснили, что в марте индекс потребительских цен на яйца в магазинах столицы составил 101,29. Таким образом, рост цен рост цен на яйца в марте в сравнении с февралем составил 1,29%, уточнили в пресс-службе.

В общей сложности, отметили в Мосстате, за последние четыре месяца рост цен на яйца составил 7,66%.

Напомним, что ранее ФАС России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен.

Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

В первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца, заметили в ведомстве.