В мире изменился список стран-лидеров по экспорту кофе

В 2023 году Вьетнам впервые вышел на второе место в мире по экспорту кофе, продав его на рекордную сумму $4,2 млрд. Как сообщает РИА Новости, показатель вьетнамского кофейного экспорта вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

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При этом он обогнал традиционных поставщиков зерен, включая Швейцарию, которая сейчас занимает третью строчку мирового рейтинга. Безусловным лидером остается Бразилия с объемом экспорта $7,35 млрд, хотя ее показатели снизились на 14% в годовом исчислении.

Помимо Вьетнама, нарастили экспорт кофе в 2023 году Испания и Франция. В то же время поставки сократились у других крупных игроков рынка — Гватемалы, Индонезии, Никарагуа и Индии.

В конце марта стало известно, что мировые цены на какао-бобы впервые превысили $10 тыс. за тонну, установив новый рекорд всего через несколько дней после предыдущего. Это обусловлено аномально жаркой погодой в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем поставщике какао.