Финансист Островский: Существует вероятность роста доллара до 113 рублей

Несмотря на укрепление рубля в последние дни, есть вероятность, что курс нацвалюты может выйти за пределы 100 рублей за доллар. Об этом "РГ" рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

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"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж экспортерами валютной выручки на фоне приближения даты налоговых платежей. При этом рубль может укрепиться до уровня 91,5 за доллар, - отметил эксперт. - Сдерживающим фактором для роста доллара стала также появившаяся информация о решении властей продлить действие Указа о репатриации валютной выручки".

Однако факторы в пользу ослабления рубля в среднесрочном периоде продолжают оставаться актуальными.

По словам Островского, снижение курса национальной валюты является одним из возможных решений по сокращению дефицита бюджета. Также, по информации Центробанка, продолжается отток капитала, хотя и в меньших объемах. Спрос на валюту подогревают иностранные компании, уходящие из России.