В России подешевел бензин

Стоимость бензина марки "Премиум-95" по итогам биржевых торгов в апреле уменьшилась на 16%, а бензин марки "Регуляр-92" подешевел на 10,7%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). ТАСС

Снизилась и стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 21,9 процента, до 14 489 рублей за тонну. При этом в регионах присутствия основных производителей СУГ, на Урале и в Сибири, цены на этот вид топлива снизились еще больше — на 36 процентов, до 9174 рублей за тонну. Lenta.ru

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-20 стран по доступности топлива для населения. Газета.Ru