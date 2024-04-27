В МИД РФ прошла презентация ПМЭФ-2024

В МИД России прошла презентация Петербургского международного экономического форума для послов зарубежных государств в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росконгресса.

По данным агентства, в презентации приняли участие более 50 глав дипломатических представительств. Во время мероприятия директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Бирический назвал ПМЭФ «одним из самых значимых событий года в экономической жизни». Он указал, что Санкт-Петербург принимает его уже в 27 раз.

По словам директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, на форуме «рождаются новые смыслы, обсуждаются стратегии — деловые, экономико-политические, экологические». Также о ПМЭФ высказался его директор Алексей Вальков, отметив, что ключевая миссия мероприятия — «быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим выявлять и преодолевать барьеры, находить новые направления развития».

Напомним, что сам форум пройдет в Санкт-Петербурге 5-8 июня 2024 года.