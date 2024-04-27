Названа главная проблема экономики России

Рост ВВП страны на шесть процентов, превысивший прогнозы правительства и ЦБ, случился благодаря оборонно-промышленному комплексу. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru Михаил Беляев.

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По его словам, рост ОПК привел к появлению новых рабочих мест, росту зарплаты и объемов производимой продукции. Военный комплекс, помимо прочего, передает заказы на основные отрасли промышленности, рассказал он. Речь идет о черном и цветном металлах, текстиле, резине и стекле.

При этом эксперт выделил и ряд проблем экономики России. В числе главных он назвал медленный рост гражданского сектора экономики. Данная сфера очень значительно влияет на благосостояние страны, сказал Беляев.

Для развития экономики высокими темпами необходимо развивать гражданские сектора, но этому препятствует высокая ключевая ставка, добавил аналитик.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до 2027 года. По прогнозам ведомства, в следующем году этот показатель составит 98,6 рубля за доллар, а в 2027-м — 103,8 рубля. Инфляция в 2025 году будет на целевом уровне ЦБ и сохранится в таком виде до конца названного периода, посчитали в ведомстве.