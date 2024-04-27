В Германии призвали к трезвому реализму в экономике

Германии необходима перестройка экономической политики. Об этом в ходе съезда Свободной демократической партии заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, его слова приводит ТАСС.

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«Что нам нужно, так это трезвый реализм», — призвал глава Минфина.

По словам Линднера, нельзя игнорировать предупреждения немецкого бизнеса о потере конкурентоспособности страны. Новый подход должен побудить к более смелым действиям, «именно это мы подразумеваем под экономическим поворотом», добавил министр.

При этом он подчеркнул, что экономический рост не является самоцелью. Глава ведомства объяснил, что «экономическая мощь также является фактором геополитики».

Ранее автор экономического отдела Bloomberg Мартин Адеммер заявил, что экономика Германии стала «подавать признаки жизни» после рецессии и почти нулевого роста. Ярче всего это проявляется в секторе туризма, гостиничного бизнеса и услуг, а в промышленной сфере процессы идут медленнее, отметил он.