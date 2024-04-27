Россия нарастила инвестиции в индийскую экономику

Российские инвестиции в стратегические отрасли экономики Индии достигли 1,26 миллиарда долларов. Об этом рассказал секретарь департамента развития промышленности и внутренней торговли Министерства торговли и промышленности республики Раджеш Кумар Сингх. Lenta.ru

Он рассказал, что Индия рассчитывает активизировать сотрудничество с Россией в области нефти и газа, металлов, стратегически важных полезных ископаемых и промышленного оборудования, связанного с железными дорогами, портами и судоходством. ТАСС

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года главным товаром экспорта Индии в Россию стали смартфоны. За месяц поставки такой продукции из республики в РФ достигли рекордного объема в 36 миллионов долларов. Газета.Ru