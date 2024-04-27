Кабмин РФ продлил обязательную продажу валютной выручки

Правительство России утвердило постановление, продлевающее требования по обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Речь идет об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров. В правительстве отметили, что это решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

Как и прежде, требование касается 43 групп компаний, работающих в топливно-энергетическом комплексе, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зерновом хозяйстве. Эти организации должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов. При этом подписанным постановлением с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. Эта мера показала свою эффективность. Она помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности и дала возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию, отметили в кабмине.