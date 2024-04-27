Банк России объявил об упрощении с 27 апреля механизма получения банками разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Так, отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр, указал ЦБ.

Напомним, что в 2022 году Центробанку РФ было предоставлено право выдавать разрешение на вывоз иностранной наличной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов США. Такой указал был подписан президентом страны.

С разрешения ЦБ вывозить валюту могут уполномоченные банки, в том числе ВЭБ.

Экономисты дали прогноз о новом «китайском шоке»

Ранее РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР и группы компаний Б1 сообщил, что подавляющее большинство российских банков — 88% — в 2024 году намерены развивать продукты, связанные с валютными операциями, внешнеэкономической деятельностью и трансграничными переводами.