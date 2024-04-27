Bloomberg: экономика ФРГ «подает признаки жизни»

Германия в настоящее время «подает признаки жизни» после того, как столкнулась с рецессией и почти нулевым ростом экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

Экономист банка HSBC Аня Хайманн отметила, что потребители стали немного более уверены в развитии событий и рады тратить немного больше.

В публикации говорится, что особый прогресс наблюдается в туризме, гостиничном бизнесе и сфере услуг в целом. Однако пока сложности все еще есть у промышленного сектора.

Вместе с тем экономисты не прогнозируют серьезного восстановления в связи с отставанием промышленности. Ситуация в данной отрасли влияет на общий рост, пишет агентство.

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Ранее сообщалось, что, по данным Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), рост инфляции в Германии по итогам января 2024 года, по предварительным данным, составил 2,9%. Это минимальное значение с июня 2021-го (+2,4%).