Медведев назвал вероятный ответ на конфискацию активов России ассиметричным

Ответ России на закон США о конфискации российских активов может быть асимметричным, но не менее болезненным, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Lenta.ru

«Мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги», — заявил он. RT на русском

Он предложил ввести в законодательство РФ возможность конфискации активов иностранных лиц из недружественных стран. ТАСС