Отказ властей Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов помешает процессу, но работа будет продолжена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ТАСС

«Как минимум это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу», — сказал он. RT на русском

Ранее Министерство финансов Бельгии заявило, что отказывается участвовать в процедуре обмена заблокированными активами между россиянами и иностранцами. Москва24