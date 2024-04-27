Эксперты дали прогноз по курсу валют с 1 мая

Издание Life опросило экспертов и выяснило, каким будет курс валют в мае.

Так, по словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в начале следующего месяца на движение курса рубля будут оказывать существенное влияние несколько факторов. Среди них — решение по продлению обязательной продажи экспортной валютной выручки, активность компаний-экспортеров в рамках приближающегося пика налоговых выплат, позиция российских властей в отношении налоговых условий для бизнеса, динамика ключевых внешних факторов, таких как цены на нефть, геополитическая ситуация, процентные ставки ФРС, отметил собеседник.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева отметила, что в период с 5 апреля 2024 года по 7 мая ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в рублевом эквиваленте 11,2 млрд. По ее словам, это будет ослаблять нацвалюту. Как указала специалист, пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 91,5–92,5, евро/рубль — в коридоре 97,5–98,5, а юань/рубль — 12,50–12,90.

По мнению частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, в мае можно будет увидеть котировки в следующем диапазоне: порядка 94–95 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и порядка 13,5 рубля за юань.

Экономисты дали прогноз о новом «китайском шоке»

Ранее «Ведомости» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития (МЭР) сообщили, что до конца 2024 года рубль по отношению к доллару будет каждый месяц слабеть примерно на пятьдесят копеек. Так, в декабре курс достигнет 98,1 рубля за доллар.