Путин рассказал о ситуации с инфляцией в России

Президент России Владимир Путин заявил о замедлении инфляции в стране.

«Традиционно, что радует, безусловно, более высокие темпы демонстрирует обрабатывающая отрасль. Их динамика в январе плюс 7,5%, а в феврале уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция», — сказал он.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что финансовый регулятор готов удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько необходимо для стабилизации инфляции на целевом уровне.

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Она также отметила, что денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией.