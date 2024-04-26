Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных российских активов странами запада не повлияет на финансовую стабильность страны. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, Россия уже прекратила финансовые операции по замороженным активам, поэтому их конфискация не отразится на российской экономике.

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«У нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся. Мы долгие годы занимались диверсификацией золотовалютных резервов, поэтому доступных нам резервов, которые не подвержены влиянию санкций, у нас достаточно, чтобы купировать риски финансовой стабильности, если они возникнут. Сейчас таких рисков нет», — рассказала она.

Ранее ситуацию с замороженными активами прокомментировали в посольстве России в Швейцарии.