Мишустин сравнил экономики ЕС и ЕАЭС

Валовой внутренний продукт (ВВП) стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), растет существенно быстрее, чем в Европе. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Евразийская интеграция в многополярном мире». ТАСС

Он отметил, что в прошлом году ВВП ЕАЭС увеличился на 3,8 процента, что выше среднемирового показателя. При этом экономика ЕС выросла только на 0,5 процента, добавил глава кабмина. Lenta.ru

Как отметил Мишустин, интеграционные союзы доказывают свою эффективность, в том числе и перед странами СНГ, которые не участвуют в проекте ЕАЭС. Общий товарооборот стран ЕАЭС в 2023 году превысил 7,4 трлн рублей. Новые экономические союзы, по его словам, станут эффективным ответом на ужесточение санкций. Ura.Ru