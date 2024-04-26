Набиуллина высказалась о фиксации курса рубля

Искусственная фиксация курса рубля навредит российской экономике, такой путь неприемлем для страны. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ТАСС

«Когда говорят о других инструментах, помимо ключевой ставки, то нам обычно предлагают использовать два типа инструментов - это влияние на обменный курс, фиксированный курс, управляемый курс, мол, если курс не будет меняться, то и инфляции не будет, но это неверно», — сказала Набиуллина. Газета.Ru

Она напомнила, что источником инфляции является дисбаланс спроса и возможностей предложения. Lenta.ru