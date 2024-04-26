Набиуллина: около 70% предприятий РФ отмечают дефицит кадров

Набиуллина заявила, что около 70% предприятий РФ отмечают дефицит кадров
Около 70% российских предприятий, согласно опросам ЦБ, отмечают дефицит кадров.
Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"По последним данным мониторинга предприятий, а он охватывает сейчас уже около 15 тыс. предприятий, около 70% всех предприятий отметили дефицит кадров", - сказала она.
По словам Набиуллиной, на рынок труда оказывают влияние и другие долгосрочные тенденции, в том числе демография и отставание производительности труда от роста заработной платы. Все это оказывает инфляционное давление на экономику России.