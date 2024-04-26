Антимонопольщики проверят цены на российском рынке топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в рамках мер по снижению мелкооптовых цен проанализирует данные более чем сотни участников рынка топлива из Сибири, Дальнего Востока и южных регионов. Об этом сообщает «Прайм».

В ФАС подчеркнули, что служба проводит системную работу, добиваясь, чтобы нефтяные компании принимали «исчерпывающие меры» для снижения мелкооптовых цен на моторное топливо.

Чтобы увеличить объемы бензина и дизеля на рынке, в России прорабатывают вопрос о продаже нефтепродуктов мелким оптом через биржу с частных нефтебаз, отметили в ФАС. Сейчас такие продажи ведут только вертикально интегрированные компании.

Ранее стало известно, что власти РФ хотят ужесточить контроль за передвижными и контейнерными автозаправками - обязать их владельцев уведомлять об открытии таких АЗС и отводить для этих заправок специальные места.

В регионах РФ появилось несколько тысяч таких АЗС, работающих без лицензий. Их владельцы переоборудуют под заправки машины и самовольно открывают бензоматы. «Известия» писали, что бензин там стоит в среднем на пять рублей за литр дешевле.

Опрошенные газетой эксперты подчеркивали, что полностью запрещать работу таких АЗС нельзя, так как они востребованы на отдаленных и труднодоступных территориях, где невыгодно создавать полноценную заправку.