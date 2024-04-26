Ключевая ставка Центробанка России в среднем в 2024 году составит 15-16 процентов годовых. О таком прогнозе говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров, где решено сохранить параметр на уровне 16 процентов.

С учетом того, что с начала года ставка была равна 16 процентам, регулятор впервые допустил сохранение текущего уровня жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) до конца года.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Одновременно был ухудшен прогноз по инфляции — с 4-4,5 процента на мартовском заседании до 4,3-4,8 процента. Уровень роста цен на 22 апреля оценивается в 7,8 процента, что выше, чем в середине марта.

Изменение прогноза Банк России объяснил по-прежнему высоким уровнем инфляции и инфляционных ожиданий, повышенным внутренним спросом, превышающим предложение, и слишком быстрым ростом экономики, который все еще значительно отличается от траектории сбалансированного роста.

По-прежнему сохраняется и даже растет в большинстве отраслей дефицит трудовых ресурсов, не позволяющий увеличить выпуск товаров и услуг, так что жесткость рынка труда продолжает нарастать. Таким образом, баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, что мешает говорить о возможности снижения ставки на ближайших заседаниях.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о своей уверенности в постепенном снижении ставки. По его мнению, на неизбежность такого шага указывают объективные тенденции.