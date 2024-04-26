ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это следует из информации, опубликованной на сайте регулятора, пишет ТАСС.

Отмечается, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

Центробанк считает, что c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

Ключевая ставка Центробанка на конец 2024 года составит 13%

Отмечается, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных.

«Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики», — подчеркнул ЦБ.

Так, решение Банка России совпало с ожиданиями многих аналитиков. Они подчеркивали, что серьезных альтернатив до середины лета — начала осени у регулятора не сложилось. В рисковом сценарии некоторые эксперты допускали, что ЦБ может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%.

Совет директоров Банка России 22 марта сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.