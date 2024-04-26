Ключевая ставка Центрального банка России на конец 2024 года составит 13 процентов. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Вечерняя Москва

Он отметил, что эксперты банка считают, что период высоких ставок в российской экономике продлится несколько дольше ранее озвученных прогнозов. NSN.FM

«Мы меняем наш прогноз по ключевой ставке. Ожидаем, что период высоких ставок продлится чуть дольше и на конец 2024 года ключевая ставка составит 13%», - сказал он. ТАСС