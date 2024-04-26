ЕС обсудит с Китаем соблюдение антироссийских санкций

Чиновники Европейского союза (ЕС) проведут в пятницу встречу с китайскими дипломатами, чтобы убедиться в соблюдении Пекином антироссийских санкций. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По сведениям ее источников, на встрече чиновники ЕС намерены проинформировать китайскую сторону о планах ввести ограничительные меры в отношении компаний из КНР, которых они подозревают в реэкспорте в РФ подсанкционных товаров европейского производства. В Брюсселе утверждают, что Москва использует эту продукцию в интересах российского военно-промышленного комплекса.

Переговоры США и Китая начались с взаимных упреков

Как отмечает SCMP, прошлые консультаций между ЕС и КНР позволили избежать включения китайских компаний в черные списки, так как Пекин якобы согласился следовать требованиям европейских регуляторов.

23 февраля ЕС ввел 13-й пакет антироссийских санкций, в который, помимо физических и юридических лиц России, а также других стран, попали три компании материкового Китая и одна гонконгская. Представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй осудил решение Евросоюза и потребовал отменить рестрикции против китайских предприятий.