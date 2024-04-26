Минсельхоз предложил поднять пошлины на импортные цветы

Минсельхоз разрабатывает предложении о повышении пошлины на импорт цветов. Об этом рассказал изданию Shopper’s представитель министерства. Эта мера призвана защитить отечественных цветоводов от демпинга и снизить выручку недружественных стран от импорта в Россию. Какой-либо конкретики от Минсельхоза пока нет. Но известно, что российские производители цветов хотели бы вернуться к пошлинам, существовавшим еще до вступления РФ в ВТО. Это 15%.

Сейчас пошлина на импорт цветов — 5%. Это одна из самых низких цифр в мире. В Китае 10%, в Европе 8%. Между тем для цветов, ввозимых из развивающихся стран — а не менее 30% привозных роз в нашей стране африканские — это вообще 1,5 процентная пошлина. При этом владельцами африканских плантаций являются граждане и компании ЕС. Если оценивать в целом, то свыше 82% российского цветочного рынка приходится на импорт. Собственными розами мы обеспечены менее чем на 20%. Но потребляем примерно 15% от общего объема роз, выращиваемых в мире.

Конкурировать с мировыми производителями России сложно из-за высоких ставок НДС, дорогого электричества, климата. Чтобы выращивать цветы круглый год, нужны теплицы. Комплекс в 12 гектаров обойдется в 4-5 млрд рублей в зависимости от комплектации. А срок окупаемости таких инвестиций очень долгий. За три года выдачи сельхозкредитов под 7% ни один отечественный цветоводческий комбинат не воспользовался этим. Вот и выходит, что себестоимость срезанной розы в Подмосковье или Краснодарском крае выше, чем у цветка, привезенного самолетом из-за океана. Или грузовиком из Европы. Или розы из Казахстана.

Поэтому заградительные пошлины нужны, они дадут преимущество в конкуренции и защитят от импортозависимости, считает председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Пока срезанные цветы не под санкциями, но кто ручается, что этого не случится завтра?

— Если представить ситуацию, что будет дана команда в январе или феврале не поставлять цветок в Российскую Федерацию, я думаю, что российские женщины будут очень недовольны. Мы об этом говорим правительству. Импортозамещения не произошло за все эти годы. Причина одна: производить цветок, розу или какую-либо другой цветок невыгодно, в первую очередь низкие пошлины.

— Станут ли инвестиции в отечественное цветоводство массовыми после поднятия пошлин?

— Будут, да, потому что отрасль, по нашим оценкам, за каждый стебель получит от 3 до 5 рублей дополнительно, как раз эти деньги можно инвестировать, а сейчас отрасль сводит концы с концами. Крупных комбинатов примерно 11, это примерно 160-170 гектар, а нужно 350-400 гектар, это только розы. Дальше идут еще хризантемы, тоже в теплицах выращивают, герберы, горшки, которые тоже сейчас популярны.

Эксперт утверждает, что в случае повышения пошлин немного вырастут лишь оптовые цены. И покупатель в магазине это не заметит. Однако у продавцов цветочной продукции другое мнение. Они считают, что повышение пошлин снизит количество и ассортимент завозимых в Россию цветов. Ранее так уже произошло, например, с тюльпанами. Теперь они завозятся в страну только под 8 марта. Еще больше подорожают импортные розы, заморская экзотика и несезонные товары. На этом фоне отечественные производители тоже не откажутся заработать и сравняют свои цены с импортом. В итоге спрос на букеты и бизнес по продаже цветов начнут схлопываться. Такой сценарий обрисовал директор цветочного магазина «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский:

«Если, предположим, этот законопроект примут в ближайшее время, то с наступлением холодов, осени надо понимать, что цены вырастут. Для человека, который приходит купить букет, и сейчас, последний год мы и так наблюдаем тенденцию, что люди приходит и находится в оцепенении от того, что два года назад они покупали букет за 2 тысячи рублей, он выглядел более менее достойно, а сейчас это букет-комплимент. Разнообразие будет снижаться, то есть там первая волна снижения разнообразия произошла после первых санкций, которые постигли наши отрасли. Дальше это как-то восстановилось, но все равно уже восстановилось не в том объеме, в котором был ранее. Средние и мелкие магазины перестали их закупать вовсе».

Пошлины ударят и по флористам. В России сегодня сформировалась сильная школа флористики. И она может увянуть, считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова:

«Становится невыгодно работать, и цены на учебу тоже поднимутся. Посадочный материал, которым пользуются наши совхозы и вообще люди, которые занимаются выращиванием цветов, это тоже все импортное, это тоже все подскочит. Поддерживать этот постоянный ассортимент возможно только при участии импорта. То есть когда у российских производителей уже идет урожай на нет, тогда выручает импорт».

По словам эксперта, если раньше средний букет стоил до 1,5 тысячи рублей, то сегодня такой же стоит уже 3,5 тысячи рублей. После повышения пошлин не каждый сможет позволить себе этот же букет за 4-5 тысяч рублей.