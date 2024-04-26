Глава ФТС России заявил о безобразном поведении стран Балтии и Финляндии

Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе с Россией.

Его слова приводит РИА Новости.

«Латвия, Литва, Эстония, Финляндия — они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно», — сказал Давыдов.

По его словам, «они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди».

Он отметил сложную ситуацию на пункте пропуска «Бурачки — Терехово» на границе с Литвой, где около 2 тысяч машин дожидаются очереди попасть в Россию. Глава ФТС сообщил, что там грузовики могут стоять до 20 дней на прохождении границы, при этом могут везти скоропортящиеся продукты.

Также Давыдов сообщил, что написал письмо генеральному секретарю Всемирной таможенной организации (ВТамО) Яну Сондерсу из-за действий стран Балтии и Финляндии на границе с РФ.