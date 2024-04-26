Чехия будет получать нефть из 20 государств

Чехия в 2025 году после расширения мощностей трансальпийского нефтепровода TAL избавится от зависимости в области поставок российской нефти и будет получать этот ресурс примерно из 20 стран.

Об этом сообщил новостному порталу novinky.cz аналитик международной инвестиционной компании XTB Иржи Тылечек.

"После вступления в 2025 году в строй новых мощностей нефтепровода TAL ожидаю, что большую часть поставок [нефти в Чехию] будут осуществлять страны, которые уже сейчас направляют нефть в этот трубопровод. Это, главным образом, Азербайджан, Казахстан, США, Ирак, - сказал он. - В общей сложности этих стран примерно 20. Не думаю, что доминирующую [ныне в обеспечении поставок нефти в Чехию] Россию заменит очередной доминирующий игрок. Речь пойдет о большем числе стран, у которых будут меньшие доли [участия в общем объеме поставок]. Все будет зависеть от ситуации на рынке".

С 2025 года по трубопроводу TAL в Чехию, согласно порталу, будет ежегодно поступать примерно 4 млн тонн нефти. Это позволит ей избавиться от зависимости в поставках из РФ. Ежегодное потребление этого вида энергетического сырья в стране составляет 7,1 млн тонн.

До 2025 года РФ, как следует из информации портала, будет оставаться основным поставщиком нефти в Чехию. В прошлом году доля российской нефти в общем объеме поставок этого вида энергетического сырья в республику составила 58%, что соответствует 4,3 млн тонн нефти из полученных республикой 7,4 млн тонн.

Чехия в 2023 году увеличила на 3,3%, по сравнению с 2022 годом, поставки нефти из Азербайджана. Они составили 26,5% в общем объеме полученного республикой этого энергосырья. Третьим крупнейшим поставщиком является Казахстан, из которого в последние два года страна импортировала ежегодно 10% закупленной нефти.

Доля американской нефти в общем объеме прошлогодних поставок в республику составила 2%. В 2020 и 2021 году этот показатель, согласно порталу, сохранялся на уровне 12%.